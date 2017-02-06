Грабитель киоска в Нижнем Тагиле искал деньги в кассе, а ему достались лишь квас и минералка (ФОТО)

Заявление о краже из хлебного магазина поступило в полицию от 52-летней заведующей торговой точки.

Из киоска ночью были украдены 3 000 рублей и 2 пака с квасом и минералкой. Грабитель сломал дверь киоска, сработала сигнализация. На сигнал приехали сотрудники охранного предприятия, они и сообщили полиции о происшествии. В киоске был взломан кассовый аппарат.



Офицер полиции Алексей Батраков, и. о. заместителя начальника по охране порядка подключился к действиям оперативной группы: он направился по следам преступника, оставившего свои следы на снегу.

Пройдя около 3 км, он подошел к подъезду жилого дома: там следы кончались.



Была ночь, и свет горел только в одной квартире. Полицейский позвонил в домофон к соседям. Они объяснили, что в квартире пребывают граждане, которые любят собираться для распития спиртных напитков.





Проникнув внутрь «нехорошей» квартиры, были обнаружены и следы преступления – остатки кваса и минеральной воды, украденных в киоске.





Фото: МУ МВД г. Нижнего Тагила





27-летний мужчина, находившийся в квартире, признался в совершении преступления, рассказав, что искал в магазине деньги, а вместо этого ему достались лишь квас и минералка. Злоумышленника задержали. Как выяснилось позднее, он нигде не работал и ранее был судим за имущественные преступления. По данному преступлению ему грозит до 5 лет лишения свободы.