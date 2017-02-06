| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Грабитель киоска в Нижнем Тагиле искал деньги в кассе, а ему достались лишь квас и минералка (ФОТО)

6 февраля 2017, 20:55Добавить новость
безопасность,город,деньги,закон,нарушение,Нижний Тагил,полиция,происшествие,Свердловская область,уголовное дело,кража,кража денег,киоск,магазин,вор,лишение свободы,Квас,минеральная вода,ранее судимый

Заявление о краже из хлебного магазина поступило в полицию от 52-летней заведующей торговой точки. 

Из киоска ночью были украдены 3 000 рублей и 2 пака с квасом и минералкой. Грабитель сломал дверь киоска, сработала сигнализация. На сигнал приехали сотрудники охранного предприятия, они и сообщили полиции о происшествии. В киоске был взломан кассовый аппарат. 

Офицер полиции Алексей Батраков, и. о. заместителя начальника по охране порядка подключился к действиям оперативной группы: он направился по следам преступника, оставившего свои следы на снегу.

Пройдя около 3 км, он подошел к подъезду жилого дома: там следы кончались.

Была ночь, и свет горел только в одной квартире. Полицейский позвонил в домофон к соседям. Они объяснили, что в квартире пребывают граждане, которые любят собираться для распития спиртных напитков.

Проникнув внутрь «нехорошей» квартиры, были обнаружены и следы преступления – остатки кваса и минеральной воды, украденных в киоске.

безопасность,город,деньги,закон,нарушение,Нижний Тагил,полиция,происшествие,Свердловская область,уголовное дело,кража,кража денег,киоск,магазин,вор,лишение свободы,Квас,минеральная вода,ранее судимыйбезопасность,город,деньги,закон,нарушение,Нижний Тагил,полиция,происшествие,Свердловская область,уголовное дело,кража,кража денег,киоск,магазин,вор,лишение свободы,Квас,минеральная вода,ранее судимыйбезопасность,город,деньги,закон,нарушение,Нижний Тагил,полиция,происшествие,Свердловская область,уголовное дело,кража,кража денег,киоск,магазин,вор,лишение свободы,Квас,минеральная вода,ранее судимый

Фото: МУ МВД г. Нижнего Тагила

27-летний мужчина, находившийся в квартире, признался в совершении преступления, рассказав, что искал в магазине деньги, а вместо этого ему достались лишь квас и минералка. Злоумышленника задержали. Как выяснилось позднее, он нигде не работал и ранее был судим за имущественные преступления. По данному преступлению ему грозит до 5 лет лишения свободы

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Инкассатор из Пригородного района Нижнего Тагила обвиняется в совершении нескольких краж денег из банкомата 16 декабря 2016, 16:35
Жители Нижнего Тагила получили благодарственные письма от управления МВД за неравнодушие и активную гражданскую позицию (ФОТО) 12 сентября 2016, 19:00
Грабитель молодых девушек в Нижнем Тагиле задержан за кражу мобильных телефонов (ФОТО) 1 февраля, 14:45

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 100
Подписаться на новости