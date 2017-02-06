Малолетних девочек «сдавали» среднеазиатам в борделе в Серове: в деле замешан экс-полицейский

В Серове Свердловской области назревает общественный скандал. Перед судом предстал бывший оперативный работник, которого будут судить за то, что он закрывал глаза на существование в городе публичного дома. В борделе средниазиатам «сдавали» малолетних секс-рабынь.

Подсудимый является бывшим полицейским и племянником имама местной мечети.





Как пишет «Новый день», подсудимого Рената Ибеньяминова, обвиняют в «Понуждении к действиям сексуального характера» и «Злоупотреблении должностными полномочиями». В ноябре городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении данного субъекта.





Уголовное дело возбуждено также в отношении трех мужчин и одной женщины, которые принимали активное участие в организации и содержании борделя с несовершеннолетними.





По версии следствия, организаторы публичного дома находили девочек через интернет и заманивали их для оказания интим услуг. Одними из организаторов преступного сообщества были мужчина, чья личность пока не разглашается, и его подруга. Они использовали девочек для удовлетворения своих сексуальных утех, а потом предоставляли их за деньги азиатам.





Следователи считают, что подсудимый «крышевал» бордель. Решение по существу примет Серовский районный суд.