Наглотавшийся дыма тагильчанин умер по дороге в больницу после пожара в своей квартире на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Трагический инцидент произошел на Вагонке около 13 часов, в квартире дома № 24 на втором этаже. Приехавшие по вызову пожарные обнаружили мужчину на полу в ванной:

Пожарные нашли мужчину в ванной комнате. Он был ещё жив, но скончался по дороге в больницу. Мужчина получил отравление продуктами горения. Возможно, что 33-летний тагильчанин самостоятельно пытался тушить пожар, -- рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Пожар в этой квартире случается не в первый раз. Около года назад там уже происходил пожар по вине владельца квартиры. Мужчина был известен тем, что злоупотреблял спиртным и вел асоциальный образ жизни.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров — в результате повреждено домашнее имущество. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем.

С начала этого года практически каждую неделю в Нижнем Тагиле происходит гибель на пожаре. Так, на прошлой неделе на улице Окунева инвалид погиб в своей квартире, когда пытался обогреваться при помощи газовой плиты.