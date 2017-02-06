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Новости Нижнего Тагила

Наглотавшийся дыма тагильчанин умер по дороге в больницу после пожара в своей квартире на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 февраля 2017, 16:45Добавить новость
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Сегодня, 3 февраля, в многоэтажном доме на улице Орджоникидзе произошел пожар в одной из квартир. Хозяин квартиры предположительно попытался тушить огонь самостоятельно, но из-за дыма потерял сознание. Он умер по дороге в больницу.

Трагический инцидент произошел на Вагонке около 13 часов, в квартире дома № 24 на втором этаже. Приехавшие по вызову пожарные обнаружили мужчину на полу в ванной:

 

Пожарные нашли мужчину в ванной комнате. Он был ещё жив, но скончался по дороге в больницу. Мужчина получил отравление продуктами горения. Возможно, что 33-летний тагильчанин самостоятельно пытался тушить пожар, -- рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

 

Пожар в этой квартире случается не в первый раз. Около года назад там уже происходил пожар по вине владельца квартиры. Мужчина был известен тем, что злоупотреблял спиртным и вел асоциальный образ жизни.

 

Площадь пожара составила 10 квадратных метров — в результате повреждено домашнее имущество. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем.

 

С начала этого года практически каждую неделю в Нижнем Тагиле происходит гибель на пожаре. Так, на прошлой неделе на улице Окунева инвалид погиб в своей квартире, когда пытался обогреваться при помощи газовой плиты.

 

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© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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