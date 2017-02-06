Подозреваемые в гибели 7-летней девочки в Свердловской области умертвили собак, покусавших ребенка

Стали известны обстоятельства гибели ребенка. Это произошло около 14:00 возле местного Дома культуры. На девочку напали предположительно две собаки, покусав ребенка в область шеи. Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мама девочки в этот день находилась в больнице, поэтому ребенок был на попечении бабушки. В семье также воспитывается мальчик.



Также в следственном комитете области сообщили, что были установлены подозреваемые. Ими оказались 41-летний и 58-летний местные жители. Хозяева собак, как сообщает пресс-служба ведомства, убили животных, загрызших ребенка. На телах их питомцев были обнаружены следы крови, которая была отдана на анализ в лабораторию.



Помимо лабораторных экспертиз, будут установлены обстоятельства, способствовавшие трагедии. В частности, следователи выяснят, почему ребенок оказался без присмотра взрослых.



Расследование продолжается.