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Новости Нижнего Тагила

Пьяный мужчина упал под электричку в Екатеринбурге: он выжил, но потерял руку

6 февраля 2017, 13:50Добавить новость
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В результате произошедшего инцидента 42-летний мужчина потерял руку, сообщают в Горздраве г. Екатеринбурга. 

3 февраля на железнодорожном вокзале уральской столицы произошло ЧП. Мужчина в алкогольном опьянении стоял на платформе и курил. Когда мимо проходил отправляющийся электропоезд, он потерял равновесие и упал под вагон проезжающей электрички.

В результате мужчина выжил, но получил черепно-мозговую травму и травматическую ампутацию правой руки в области предплечья. Пострадавший был доставлен в больницу. Врачи реанимационного отделения пытались спасти руку, но этого сделать не удалось. 

© TagilCity.ru
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