Пьяный мужчина упал под электричку в Екатеринбурге: он выжил, но потерял руку

В результате произошедшего инцидента 42-летний мужчина потерял руку, сообщают в Горздраве г. Екатеринбурга.

3 февраля на железнодорожном вокзале уральской столицы произошло ЧП. Мужчина в алкогольном опьянении стоял на платформе и курил. Когда мимо проходил отправляющийся электропоезд, он потерял равновесие и упал под вагон проезжающей электрички.





В результате мужчина выжил, но получил черепно-мозговую травму и травматическую ампутацию правой руки в области предплечья. Пострадавший был доставлен в больницу. Врачи реанимационного отделения пытались спасти руку, но этого сделать не удалось.