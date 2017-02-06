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Новости Нижнего Тагила

Вора-кофемана задержали в Ревде: мужчину ждет суд

6 февраля 2017, 11:00Добавить новость
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Полицейскими Ревды Свердловской области был задержан мужчина, подозревающийся в кражах в супермаркетах.

В одном из гипермаркетов города мужчина украл с витрины четыре банки кофе и предметы личной гигиены. Ущерб составил 2730 руб.

Второй эпизод хищения аналогично произошел в супермаркете, ущерб оценен в 2400 руб.

Возбуждено уголовное дело по двум эпизодам по статье «Кража». Как сообщает «Комсомольская правда», задержанный уже привлекался более 10 раз к ответственности за имущественные преступления.

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