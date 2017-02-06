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Новости Нижнего Тагила

Житель Нижнего Тагила задержан при попытке продать полицейскому шпионский гаджет

6 февраля 2017, 18:55Добавить новость
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В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего молодого человека, уличенного в незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации, сообщает АН «Между строк»

29 января 2016 года в кафе железнодорожного вокзала Нижнего Тагила был задержан молодой человек, пытавшийся продать полицейскому шпионское устройство, продажа которого запрещена УК РФ.

Устройство представляет из себя брелок со встроенным видеорегистратором и микрофоном. По факту незаконной продажи возбуждено уголовное дело. Предусматриваемое наказание по данной статье – лишение свободы до 4-х лет. Расследование по данному делу продолжается. 

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