Жители Урала начали получать рекламу наркотиков в WhatsApp и Viber: к делу подключилась полиция (ФОТО)

Правоохранительные органы просят обращаться в полицию с заявлением тех пользователей, кто получает спам о предложении наркотиков в мессенджерах WhatsApp и Viber.

4 и 5 февраля пользователи в Челябинске и Екатеринбурге начали получать спам-сообщения с рекламой различных психотропных наркотических веществ. Атаки спамеров продолжаются до сих пор.





Пользователям предлагается приобрести наркотики в так называемом «теневом» Рунете. Своим потенциальным клиентам рассыльщики спама предлагают обеспечение шифрования, модерацию, гарантируя совершение сделок и получение адреса с закладкой сразу же после оплаты.





Полиция предлагает гражданам, получившим такие предложения, обратиться в отделение полиции или по телефону доверия отдела по контролю за оборотом наркотиков: 7 (999) 368-04-97.





Фото: Е1.RU