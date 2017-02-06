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Новости Нижнего Тагила

Жители Урала начали получать рекламу наркотиков в WhatsApp и Viber: к делу подключилась полиция (ФОТО)

6 февраля 2017, 19:25Добавить новость
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Правоохранительные органы просят обращаться в полицию с заявлением тех пользователей, кто получает спам о предложении наркотиков в мессенджерах WhatsApp и Viber. 

4 и 5 февраля пользователи в Челябинске и Екатеринбурге начали получать спам-сообщения с рекламой различных психотропных наркотических веществ. Атаки спамеров продолжаются до сих пор.

Пользователям предлагается приобрести наркотики в так называемом «теневом» Рунете. Своим потенциальным клиентам рассыльщики спама предлагают обеспечение шифрования, модерацию, гарантируя совершение сделок и получение адреса с закладкой сразу же после оплаты.

Полиция предлагает гражданам, получившим такие предложения, обратиться в отделение полиции или по телефону доверия отдела по контролю за оборотом наркотиков: 7 (999) 368-04-97. 

закон,интернет,наркотики,нарушение,происшествие,Россия,сайт,Свердловская область,уголовное дело,борьба со спамом,спам,рассылка,мессенджеры,телефон доверия

Фото: Е1.RU

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