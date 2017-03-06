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Новости Нижнего Тагила

70 домов остались без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 марта 2017, 16:10Добавить новость
Нижний Тагил,происшествие,Вагонка,жкх,коммунальная авария,отопление,горячая вода,ЧП
В Дзержинском районе Нижнего Тагила из-за коммунальной аварии 70 домов переведены на режим ограничения теплоснабжения, сообщает ИА «Все новости». Сегодня на Вагонке прорвало трубу центрального отопления. Авария стала причиной ограниченной подачи горячей воды и отопления в домах.

В администрации Нижнего Тагила заверили, что специалисты МУП «Горэнерго» устранят неисправность к вечеру.

Социальные учреждения – больницы, школы, детские сады – работают в обычном режиме. Их авария не коснулась.

Нижний Тагил,происшествие,Вагонка,жкх,коммунальная авария,отопление,горячая вода,ЧП
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