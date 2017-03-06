70 домов остались без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Дзержинском районе Нижнего Тагила из-за коммунальной аварии 70 домов переведены на режим ограничения теплоснабжения, сообщает ИА «Все новости». Сегодня на Вагонке прорвало трубу центрального отопления. Авария стала причиной ограниченной подачи горячей воды и отопления в домах.
В администрации Нижнего Тагила заверили, что специалисты МУП «Горэнерго» устранят неисправность к вечеру.
Социальные учреждения – больницы, школы, детские сады – работают в обычном режиме. Их авария не коснулась.
Фото: ИА «Все новости»