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Новости Нижнего Тагила

Daewoo Nexia лишилась бампера в столкновении с другой иномаркой в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 марта 2017, 13:25Добавить новость
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Столкновение двух иномарок произошло в Нижнем Тагиле в пятницу, 3 марта, после того, как один из водителей проехал на мигающий зеленый сигнал светофора.

Авария с участием автомобилей Volkswagen Passat и Daewoo Nexia произошла около шести часов вечера на Вагонке, на перекрестке проспектов Вагоностроителей и Дзержинского.

 

Водитель автомобиля Volkswagen, женщина 1970 года рождения, и водитель Daewoo, мужчина 1986 года рождения, допустили между собой столкновение, -- сообщили в ГИБДД Нижнего Тагила.

 

Известно, что виновник аварии отрицал свою вину, однако при помощи камер видеонаблюдения было установлено, что тот проехал на мигающий зеленый.

 

Как можно видеть на фото, наибольший ущерб в аварии получила желто-золотистая Daewoo. От удара у неё оторвался бампер и загнулся капот.

 

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В тот же день ещё одно ДТП произошло неподалёку от Театральной площади. На перекрестке Ленина-Пархоменко в отечественный автомобиль врезалась иномарка.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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