Daewoo Nexia лишилась бампера в столкновении с другой иномаркой в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Авария с участием автомобилей Volkswagen Passat и Daewoo Nexia произошла около шести часов вечера на Вагонке, на перекрестке проспектов Вагоностроителей и Дзержинского.

Водитель автомобиля Volkswagen, женщина 1970 года рождения, и водитель Daewoo, мужчина 1986 года рождения, допустили между собой столкновение, -- сообщили в ГИБДД Нижнего Тагила.

Известно, что виновник аварии отрицал свою вину, однако при помощи камер видеонаблюдения было установлено, что тот проехал на мигающий зеленый.

Как можно видеть на фото, наибольший ущерб в аварии получила желто-золотистая Daewoo. От удара у неё оторвался бампер и загнулся капот.

В тот же день ещё одно ДТП произошло неподалёку от Театральной площади. На перекрестке Ленина-Пархоменко в отечественный автомобиль врезалась иномарка.