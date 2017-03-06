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Новости Нижнего Тагила

Девушка-полицейский вскрыла дверь в квартиру и спасла пенсионерку в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 марта 2017, 11:15Добавить новость
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В конце минувшей недели в Нижнем Тагиле благодаря своей настойчивости и неравнодушию участковый уполномоченный Алина Козрева помогла пенсионерке в трудной ситуации. Как сообщает пресс-служба управления МВД «Нижнетагильское», накануне житель одного из многоквартирных домов города встретил в подъезде соседку пенсионного возраста, которая пожаловалась на плохое самочувствие и попросила вызвать медиков. Мужчина обеспокоился состоянием 84-летней женщины и позвонил еще и в полицию.
 
В течение дня Алина Козрева, которая обслуживает данную территорию, зашла проведать пенсионерку, но не смогла попасть в квартиру. Сотрудник полиции опросила жильцов подъезда и выяснила – медики приезжали, но дверь им никто не открыл.
 
Участковый повторила свой визит к пенсионерке утром следующего дня. Ее насторожило, что в квартире горит свет, а соседи сообщили, что не видели пенсионерку уже несколько дней. Женщина одинока, из родственников у нее есть только сильно выпивающий сын.
 
Девушка-полицейский проявила бдительность и, заручившись одобрением начальства, вызвала МЧС, чтобы вскрыть дверь в квартиру пожилой женщины. Пенсионерка была обнаружена на полу в коридоре и сообщила, что у нее отнялись ноги, и она не могла подняться, чтобы открыть дверь. Незамедлительно были вызваны медики. 
 
Алине Козревой объявлена благодарность от начальства.
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Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"
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