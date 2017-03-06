Двухэтажный дом полностью сгорел на Старателе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Сообщение и начавшемся пожаре поступило в службу спасения Нижнего Тагила около 23:20. Огнём была охвачена площадь в 300 квадратных метров.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, -- пояснили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Пожар отнесён к повышенной категории сложности 1 БИС. В тушении участвовало 5 единиц техники.





Когда-то этот дом был жилой, но жильцы давно переселены и некогда жилое помещение пустовало. Местные жители предполагают, что там обосновались бомжи.



