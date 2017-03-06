| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Двухэтажный дом полностью сгорел на Старателе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

6 марта 2017, 12:40Добавить новость
нарушение,Нижний Тагил,пожар,пожарные,Старатель,Крымская,тушение пожаров,возгорание,снос
4 марта на Старателе в Нижнем Тагиле произошло возгорание двухэтажного дома №13 по улице Крымская.

Сообщение и начавшемся пожаре поступило в службу спасения Нижнего Тагила около 23:20. Огнём была охвачена площадь в 300 квадратных метров.

 

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, -- пояснили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

 

Пожар отнесён к повышенной категории сложности 1 БИС. В тушении участвовало 5 единиц техники.

Когда-то этот дом был жилой, но жильцы давно переселены и некогда жилое помещение пустовало. Местные жители предполагают, что там обосновались бомжи.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
метки , , , , , , , ,
Два дома сгорели в Черноисточинске под Нижним Тагилом (ФОТО) 13 февраля, 18:10
Ожоги 50% тела диагностированы у нетрезвого пострадавшего при пожаре в Нижнем Тагиле 26 января, 11:55
Мужчина 1953 года рождения погиб при пожаре в квартире на улице Газетной в Нижнем Тагиле (ФОТО) 16 января, 18:30

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 116
Подписаться на новости