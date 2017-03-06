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Новости Нижнего Тагила

Иномарка сбила молодого парня на Серовском тракте (ФОТО)

6 марта 2017, 13:05Добавить новость
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5 марта ночью на автодороге Екатеринбург–Нижний Тагил–Серов произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Водитель транспортного средства «Тойота Рав 4» на 166 километре вышеуказанной автодороги совершил наезд на молодого человека 1993 г. р., который переходил проезжую часть по ходу движения автомашины.
 
В результате дорожного инцидента пешеход госпитализирован в больницу с травмой живота и переломом ноги, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

В этот же день на той же трассе водитель без прав перевернулся на BMW X6.
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Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД


 
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