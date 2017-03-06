Иномарка сбила молодого парня на Серовском тракте (ФОТО)

5 марта ночью на автодороге Екатеринбург–Нижний Тагил–Серов произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Водитель транспортного средства «Тойота Рав 4» на 166 километре вышеуказанной автодороги совершил наезд на молодого человека 1993 г. р., который переходил проезжую часть по ходу движения автомашины.
В результате дорожного инцидента пешеход госпитализирован в больницу с травмой живота и переломом ноги, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
В этот же день на той же трассе водитель без прав перевернулся на BMW X6.
Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД