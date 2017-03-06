Льдина с 23 рыбаками откололась на Белоярской водохранилище в Свердловской области (ФОТО, ВИДЕО)

5 марта в Свердловской области недалеко от поселка Зеречный на Белоярском водохранилище возникла ЧС – оторвалась льдина с 23 рыбаками. Благодаря бдительности сотрудников службы спасения, дежуривших на льду, спасательная операция началась незамедлительно.
Рыбаков при помощи судна на воздушной подушке переместили на безопасный лед и направили на берег. К моменту начала спасательной операции льдину отнесло на 200 м.
В Свердловской области сейчас проходит операция «Безопасный лед», направленная на предупреждение и предотвращение ЧС на льду. Как сообщает Е1, МЧС напоминает свердловчанам, что в связи с дневными плюсовыми температурами находиться на льду стало небезопасно.
Фото, видео: ГУ МЧС России по Свердловской области; E1.RU