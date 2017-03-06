Металлическое ограждение рухнуло с крыши на тротуар в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

Этот инцидент мог бы стать трагическим. Падающее с высоты шестого этажа ограждение легко могло покалечить случайного пешехода. К счастью, в момент падения на тротуаре никого не было. За комментариями журналист портала TagilCity.ru обратился к директору обслуживающей дом управляющей компании «Квартал».

Снегом придавило ограждения. Снег не упал, одни ограждения только снесло. Сегодня снег с крыши убрали. Этот дом прошел федеральную программу капитального ремонта. Там [на крыше] не старьё стояло. Это просто погодные условия способствовали тому, что снег пошел, -- рассказала директор Наталья Шохова.

Почему же крыша не была своевременно очищена от снега? По словам директора, работники управляющей компании каждый день работают на крышах, однако в условиях потепления рабочих рук стало не хватать:

Кровельщики работали даже в праздники. Фактически, приходится носиться. Мы всех дворников предупредили. Смотрим, где пойдёт снег. Невозможно работать по плану — то в одном месте снег сползет, то в другом. Все из-за того, что разом потеплело. В ближайшие три дня ожидается минусовая температура — начнём работать в нормальном режиме.

Несмотря на эти доводы, нельзя не признать, что только по везению никто из жителей Нижнего Тагила не получил увечье.

Тепло пришло в Нижний Тагил в конце зимы. Ещё 22 февраля в центре города рухнувшие с крыши снег и лёд совали вывеску одной из пиццерий. В мэрии ситуацию с расчисткой крыш признают неудовлетворительным. За отсутствие результатов 3 марта мэр объявил выговоры главам районов.