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Новости Нижнего Тагила

Мужчина битой разбил стекло автомобиля прямо на ходу в Екатеринбурге (ВИДЕО)

6 марта 2017, 10:15Добавить новость
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5 марта в Екатеринбурге произошел дорожный конфликт, который удалось снять на видео одному из очевидцев. На записи видно, как молодой человек прямо на проезжей части разбивает битой стекло автомобиля «Форд-Фокус». Как сообщает Е1, конфликт возник из-за нарушения ПДД. 
 
Очевидец, снявший видео, предполагает, что разбитым стеклом инцидент не ограничился, так как хулиган на «Дэу Нексия» пустился в погоню за поврежденной машиной.

На данный момент в полицию заявлений от участников дорожного инцидента не поступало, правоохранители обещали изучить видео и разобраться в ситуации.

Видео: E1.RU
© TagilCity.ru
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