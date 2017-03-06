Мужчина битой разбил стекло автомобиля прямо на ходу в Екатеринбурге (ВИДЕО)

5 марта в Екатеринбурге произошел дорожный конфликт, который удалось снять на видео одному из очевидцев. На записи видно, как молодой человек прямо на проезжей части разбивает битой стекло автомобиля «Форд-Фокус». Как сообщает Е1, конфликт возник из-за нарушения ПДД.
Очевидец, снявший видео, предполагает, что разбитым стеклом инцидент не ограничился, так как хулиган на «Дэу Нексия» пустился в погоню за поврежденной машиной.
На данный момент в полицию заявлений от участников дорожного инцидента не поступало, правоохранители обещали изучить видео и разобраться в ситуации.
Видео: E1.RU