Мужчина битой разбил стекло автомобиля прямо на ходу в Екатеринбурге (ВИДЕО)

На записи видно, как молодой человек прямо на проезжей части разбивает битой стекло автомобиля «Форд-Фокус». Как сообщает Е1, конфликт возник из-за нарушения ПДД.

Очевидец, снявший видео, предполагает, что разбитым стеклом инцидент не ограничился, так как хулиган на «Дэу Нексия» пустился в погоню за поврежденной машиной.





На данный момент в полицию заявлений от участников дорожного инцидента не поступало, правоохранители обещали изучить видео и разобраться в ситуации.