Мужчина попытался вскрыть вены, сидя на светофоре в центре Нижнего Тагила

В субботу, 4 марта, на перекрёстке улиц Карла Маркса и Пархоменко в Нижнем Тагиле на светофор залез мужчина и начал резать себе вены.

Как он туда залез - пока не ясно. Сидя на светофоре, мужчина начал вскрывать себе вены, что заметили прохожие и попытались его снять. Тогда он перепрыгнул на стоящий рядом знак «Главная дорога».

Через какое-то время силы начали покидать страдальца, и он съехал вниз, где его и поймали сердобольные прохожие, -- рассказали редакции TagilCity.ru свидетели.

Неравнодушные граждане не оценили способ решения проблем через сведение счётов с жизнью. Прохожие лёгким приложением силы «спустили молодого человека на землю», а потом оказали помощь.

