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Новости Нижнего Тагила

Мужчина попытался вскрыть вены, сидя на светофоре в центре Нижнего Тагила

6 марта 2017, 15:05Добавить новость
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В субботу, 4 марта, на перекрёстке улиц Карла Маркса и Пархоменко в Нижнем Тагиле на светофор залез мужчина и начал резать себе вены.

Как он туда залез - пока не ясно. Сидя на светофоре, мужчина начал вскрывать себе вены, что заметили прохожие и попытались его снять. Тогда он перепрыгнул на стоящий рядом знак «Главная дорога».

 

Через какое-то время силы начали покидать страдальца, и он съехал вниз, где его и поймали сердобольные прохожие, -- рассказали редакции TagilCity.ru свидетели.

 

Неравнодушные граждане не оценили способ решения проблем через сведение счётов с жизнью. Прохожие лёгким приложением силы «спустили молодого человека на землю», а потом оказали помощь.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
д-р Фауст 06.03.2017 15:49:35 #
Весна началась. Шизики подтянулись. У одних бюсты мироточат, другие на светофор резаться лезут. Д,Б!
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