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Неизвестный обстрелял Volkswagen Tiguan с девушкой за рулем во дворе Екатеринбурга

6 марта 2017, 17:55Добавить новость
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В Екатеринбурге, в районе Эльмаша, неизвестный обстрелял иномарку, сообщает «Наша газета». 5 марта в уральской столице неизвестный стрелял в белый Volkswagen Tiguan, который находился во дворе жилого дома. Молодая женщина-водитель не пострадала. У машины повреждено одно стекло. 

Вызванные на место происшествия полицейские уже установили, что выстрелы были произведены из травматического пистолета. Сотрудники опросили жильцов дома, произвели необходимые оперативные действия. 

От хозяйки авто принято заявлении о совершении в отношении нее преступления. Полиция обращается к гражданам: если кто-то имеет информацию о данном инциденте или стрелявшем, просьба сообщить об этом.
© TagilCity.ru
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