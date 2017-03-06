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Новости Нижнего Тагила

Пойманный школьниками при попытке изнасилования в Екатеринбурге мужчина оказался рецидивистом

6 марта 2017, 15:55Добавить новость
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В Екатеринбурге предъявлено обвинение в покушении на изнасилование 29-летнему жителю Красноуфимского района, об этом сообщает СУ СК Свердловской области.  Напомним, на днях два школьника 14 и 17 лет смогли предотвратить изнасилование 37-летней женщины, поймав злоумышленника. 

Им оказался ранее судимый за подобное преступление мужчина. Он освободился из тюрьмы почти 1,5 года назад, и снова взялся за старое.

Преступник заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается: ведется сбор данных для закрепительной базы стороны обвинения.
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Комментарии (1)
xemafor 06.03.2017 16:20:29 #
взломщик мохнатых сейфов?с соответствующей наколкой?
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