«Сломай мне ногу, пожалуйста!»: в одном из дворов Нижнего Тагила пьяный мужчина травмировал собутыльницу (ВИДЕО)

В начале этого шокирующего видео пьяная компания из трёх человек (двое мужчин и женщина) коротают летний вечер, сидя на лавочке у подъезда. Затем молодой человек без волос на голове и девушка начинают обсуждать её ноги.

После короткого обсуждения девушка при помощи своего выбритого наголо «помощника» ставит ногу на скамейку. Другой молодой человек помогает ей опереться. После чего лысый мужчина прыгает на выпрямленную ногу девушки. Нога неестественно прогибается под весом, скамейка, девушка и держащий её мужчина – падают.



После этого с балкона в происходящее вмешался один из жильцов подъезда.

Вышел на крик - сделал замечание. Они без грубости ответили, что всё хорошо, что разберутся сами. Потом собрали осколки бутылки, подняли скамейку и удалились. О том, что причиной криков стало то, что девушке по её просьбе сломали ногу – выяснилось позже, когда у меня появилась возможность просмотреть видео. Конечно, летом около подъезда всякое происходит, но чтобы ломали ногу, да ещё по согласию жертвы – это что-то новое и совершенно безумное, -- поделился с журналистами TagilCity.ru жилец дома №21 на ул. Жуковского.



В конце записи видно, как девушка, опираясь на одного из молодых людей, прихрамывая, самостоятельно уходит с места происшествия.



В полиции Нижнего Тагила не смогли прокомментировать произошедший инцидент, так как велика вероятность того, что обращения в органы правопорядка не поступало.



Полицейские напомнили журналистам о том, как много экстраординарных поступков совершается под воздействием спиртного. В конце февраля, например, житель пригорода Нижнего Тагила придумал историю о бомбе-игрушке, хотя на самом деле в состоянии алкогольного опьянения был травмирован взрывом самодельной петарды.