| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Виновник смертельного ДТП в Свердловской области получил реальный срок в колонии-поселении

6 марта 2017, 16:40Добавить новость
Свердловская область,Алапаевск,дтп,суд,приговор,уголовное дело,смерть,пассажир
Суд Свердловской области изменил решение местного суда Алапаевска с условного на реальное лишение свободы виновнику аварии, в которой погиб один человек, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.  В августе 2016 года житель Алапаевска Максим Годущан, находясь в наркотическом опьянении допустил ДТП, в котором погиб его пассажир. При этом в салоне авто все были в алкогольном опьянении и не пристегнуты ремнями безопасности. 

Превысив допустимую скорость, водитель автомобиля «Шевроле-Круз» Годущан не справился с управлением ТС: автомобиль занесло. Далее произошло опрокидывание иномарки. 

Пассажир, находившийся на переднем сиденье, получил травмы и в дальнейшем скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело. 

Районный суд приговорил виновника ДТП к 3-м годам условного лишения свободы. Прокуратура обратилась в Свердловский областной суд с апелляцией. Она посчитала, что наказание слишком мягкое. 

Тем более, в 2002 году данный гражданин уже был лишен прав на 1,5 года и привлекался к административной ответственности за управление ТС в пьяном виде в 2005 и 2007 годах.

Областной суд учел заявление прокуратуры и приговорил Годущана к 3-м годам колонии-поселения.
© TagilCity.ru
метки , , , , , , ,
Сотрудник МВД Нижнего Тагила, севший за руль в пьяном виде, стал виновником смерти своей пассажирки 11 октября 2016, 11:00 1
Виновные в ДТП в ХМАО останутся под арестом в СИЗО Екатеринбурга до 3 апреля 31 января, 08:50
Житель Верхотурья получил 11 лет лишения свободы за убийство соседа, который попросил не мешать отдыху его семье 17 января, 18:40

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 220
Подписаться на новости