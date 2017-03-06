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Новости Нижнего Тагила

Водитель без прав на BMW X6 перевернулся на Серовском тракте

6 марта 2017, 11:30Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,происшествие,Свердловская область,трасса,дтп,водитель,водительские права
5 марта рано утром произошло ДТП на 312 км дороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Водитель автомобиля BMW X6, пишет JustMedia.ru, нарушил ПДД, превысив скорость. В результате потери контроля над дорогой иномарка перевернулась. За рулем находился молодой человек 1998 г. р.
 
Пассажирка 1977 г. р. получила травму руки и компрессионный перелом позвонка. В медучреждение женщина обратилась самостоятельно.
 
На молодого человека составлен административный протокол, водительские права он никогда не получал.
© TagilCity.ru
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