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Новости Нижнего Тагила

Второй автомобиль арестован судебными приставами у екатеринбуржца за долги (ФОТО)

6 марта 2017, 13:15Добавить новость
Екатеринбург,судебные приставы,арест имущества,долг,банк,деньги,авто
Накануне в Екатеринбурге у должника арестовали второй автомобиль. Ранее у мужчины уже была арестована «Газель». Как сообщают в УФССП по Свердловской области, мужчина имеет долг физическому лицу в размере 350 тыс. руб., поэтому у него была арестована «Газель», находящаяся в пользовании у третьих лиц.
 
Однако, как выяснилось позже, мужчина задолжал деньги еще и банку, сумма долга составляет 750 тыс. руб. В залоге у финансовой организации находится автомобиль «Hyundai i40 VF», принадлежащий данному гражданину. 
 
Место нахождения автомашины было установлено, и пристав-исполнитель Железнодорожного района УФССП составил акт и передал автомобиль на хранение банку.
 
Аресту транспортного средства препятствовало третье лицо, в пользовании которого находилась данная иномарка. Однако, при аресте средства передвижения, мужчина отказался предъявить документы удостоверяющие личность.

Екатеринбург,судебные приставы,арест имущества,долг,банк,деньги,авто
Фото: УФССП по Свердловской области
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