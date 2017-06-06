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Новости Нижнего Тагила

3 года 20 дней лишения свободы получил житель Березовского за незаконное распространение порнографических материалов

6 июня 2017, 12:55Добавить новость
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За нарушение неприкосновенности частной жизни и распространение порнографических видеозаписей 28-летний житель Березовского приговорен к тюремному заключению сроком более трех лет. 

Суд установил, что в июле 2015 года мужчина из Березовского имел интимные отношения с девушкой, которые снял на видеокамеру своего мобильного телефона и разместил эту видеозапись в социальной сети в интернете.

По факту нарушения УК РФ было возбуждено уголовное дело. Состоялся суд, который вынес приговор – 3 года 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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