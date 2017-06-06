3 года 20 дней лишения свободы получил житель Березовского за незаконное распространение порнографических материалов

За нарушение неприкосновенности частной жизни и распространение порнографических видеозаписей 28-летний житель Березовского приговорен к тюремному заключению сроком более трех лет.

Суд установил, что в июле 2015 года мужчина из Березовского имел интимные отношения с девушкой, которые снял на видеокамеру своего мобильного телефона и разместил эту видеозапись в социальной сети в интернете.





По факту нарушения УК РФ было возбуждено уголовное дело. Состоялся суд, который вынес приговор – 3 года 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.