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Новости Нижнего Тагила

Без вести пропавшая женщина разыскивается в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 июня 2017, 10:45Добавить новость
город,Нижний Тагил,полиция,помощь,Свердловская область,женщина,розыск

В Нижнем Тагиле разыскивается Фролова Елена Борисовна 1962 г.р. Она пропала в декабре 2016 года.

В декабре прошлого года ушла из дома на ГГМ тагильчанка Фролова Елена Борисовна. Домой она больше не вернулась, последним ее видел внук, которому она сообщила, что уходит ненадолго.

Был проведен весь объем розыскных мероприятий, но они не дали результата.

Приметы: рост примерно 166 см, телосложение среднее, лицо овальное, глаза карие, волосы до плеч, носит челку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам (3435) 97-65-05, 97-65-06 или на линию 02.

город,Нижний Тагил,полиция,помощь,Свердловская область,женщина,розыск

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

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