| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Депутата Заксобрания Свердловской области избили в Екатеринбурге

6 июня 2017, 09:15Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,нападение,избиение,заксобрание,депутат,Ионин

В Екатеринбурге неизвестные напали на депутата Заксобрания Дмитрия Ионина и избили его. 

Депутат Заксобрания Свердловской области и один из кандидатов на пост губернатора был избит 3 июня. Нападавших он не знает. После инцидента мужчина госпитализирован. У него диагностированы ЧМТ и рассечение брови.

Как сообщает ZNAK, ссылаясь на слова депутата, все происходило как в боевике. Неизвестные в спортивных костюмах подъехали на машине, избили его и уехали.

Замечены в этой истории и некоторые странности. Например, депутат не сообщил где именно на него напали и не написал заявление в полицию.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Двое екатеринбуржцев госпитализированы в тяжелом состоянии после избиения неизвестными на остановке такси 15 мая, 15:15
Екатеринбургский юрист, который обвинил Александра Новикова в клевете, жестоко избит (ФОТО) 9 февраля, 09:25
Шесть точек обанкротившегося «СуперСтроя» были куплены компанией депутата ЗакСо Свердловской области Вячеслава Брозовского 20 января, 09:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 172
Подписаться на новости