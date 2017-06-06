Депутата Заксобрания Свердловской области избили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные напали на депутата Заксобрания Дмитрия Ионина и избили его.

Депутат Заксобрания Свердловской области и один из кандидатов на пост губернатора был избит 3 июня. Нападавших он не знает. После инцидента мужчина госпитализирован. У него диагностированы ЧМТ и рассечение брови.





Как сообщает ZNAK, ссылаясь на слова депутата, все происходило как в боевике. Неизвестные в спортивных костюмах подъехали на машине, избили его и уехали.





Замечены в этой истории и некоторые странности. Например, депутат не сообщил где именно на него напали и не написал заявление в полицию.