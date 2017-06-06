До 2-х лет лишения свободы грозит 43-летнему екатеринбуржцу за организацию незаконного игрового клуба

По информации следствия, в одном из домов в Екатеринбурге осенью 2015 года 43-летний местный житель организовал незаконный игровой клуб. Он арендовал помещение на первом этаже и оборудовал игровую зону с использованием интернета.





Когда правоохранительные органы пресекли деятельность игрового заведения, уголовному преследованию подверглись все соучастники. Так, в марте 2017 года был осужден администратор, получивший штраф.



Сейчас перед судом предстанет организатор нелегального казино. Ему грозит лишение свободы сроком до 2-х лет, сообщает СУ СК Свердловской области.