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До 2-х лет лишения свободы грозит 43-летнему екатеринбуржцу за организацию незаконного игрового клуба

6 июня 2017, 11:50Добавить новость
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В Екатеринбурге перед судом предстанет организатор незаконных азартных игр.

По информации следствия, в одном из домов в Екатеринбурге осенью 2015 года 43-летний местный житель организовал незаконный игровой клуб. Он арендовал помещение на первом этаже и оборудовал игровую зону с использованием интернета.  

Когда правоохранительные органы пресекли деятельность игрового заведения, уголовному преследованию подверглись все соучастники. Так, в марте 2017 года был осужден администратор, получивший штраф.

Сейчас перед судом предстанет организатор нелегального казино. Ему грозит лишение свободы сроком до 2-х лет, сообщает СУ СК Свердловской области. 

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