Газель, на которой пропали адвокат и бизнесмен из Екатеринбурга, была найдена со следами крови

Сейчас разыскивают подозреваемых, которые могут быть причастны к исчезновению людей – владельца Газели Алексея Тихонова и экс-милиционера Антона Корепанова (на фото слева направо). Именно в их компании пропавших адвоката и его клиента видели последний раз на камерах видеонаблюдения.





Автомобиль залить кровью, пишет Ura.ru. В правоохранительных органах сообщили, что владелец Газели и экс-сотрудник ОВД где-то скрываются.