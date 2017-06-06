Газель, на которой пропали адвокат и бизнесмен из Екатеринбурга, была найдена со следами крови

Сейчас разыскивают подозреваемых, которые могут быть причастны к исчезновению людей – владельца Газели Алексея Тихонова и экс-милиционера Антона Корепанова (на фото слева направо). Именно в их компании пропавших адвоката и его клиента видели последний раз на камерах видеонаблюдения.
Автомобиль залить кровью, пишет Ura.ru. В правоохранительных органах сообщили, что владелец Газели и экс-сотрудник ОВД где-то скрываются.
Гражданин о котором идет речь [экс-милиционер Антон Корепанов. - прим.ред.], действительно непродолжительное время проходил службу в органах внутренних дел Свердловской области. В начале 2000-х годов он был уволен из системы МВД. Службу он проходил в одном из оперативных подразделений, занимался сыскной деятельностью. Это было еще в те времена, когда функционировала милиция. Если его причастность к исчезновению двух людей или к какому-либо преступлению будет доказана, статус бывшего милиционера ровным счетом никак не поможет избежать ответственности, а наоборот, только усугубит вину. Как только в этой скандальной, нашумевшей истории появятся новости, я сразу же проинформирую общественность, -- сказал Ura.ru Валерий Горелых.