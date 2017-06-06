Полностью разрушенный ураганом сквер Героев гражданской войны в Нижнем Тагиле восстановят в стиле поп-арт (ФОТО)

Прошедшийся по Нижнему Тагилу шквальный ветер практически уничтожил сквер с памятником Героям гражданской войны на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле. Сквер планируется полностью воссоздавать, но уже в стиле Поп-Арт.

Незадолго до урагана местные жители провели здесь субботник и привели сквер в порядок. Однако вскоре шквалистый ветер, нашедший на Нижний Тагил, повалил деревья и столбы в сквере. Упавшие деревья оборвали проходящую рядом линию электропередач.

Стоящий на входе в сквер памятник уцелел и никаких повреждений, нанесённых стихией, на нём не видно. Вокруг стойкого сооружения в несколько слоёв лежат поваленные деревья и мачты освещения.

По всей видимости, придётся полностью восстанавливать озеленение сквера. Так как многие из деревьев обломаны почти под корень.

Часть из них и вовсе выворочена с корнями.

Сквер, где мы в прошлом году были, там надо делать реконструкцию. Сквера практически нет. Памятник не зацепило, он как стоял, так и стоит, а деревья лежат, -- доложил заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров.

На заседании штаба ЧС сообщили его восстановлении «с нуля».