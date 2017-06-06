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Новости Нижнего Тагила

Полностью разрушенный ураганом сквер Героев гражданской войны в Нижнем Тагиле восстановят в стиле поп-арт (ФОТО)

6 июня 2017, 18:10Добавить новость
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Прошедшийся по Нижнему Тагилу шквальный ветер практически уничтожил сквер с памятником Героям гражданской войны на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле. Сквер планируется полностью воссоздавать, но уже в стиле Поп-Арт.

Незадолго до урагана местные жители провели здесь субботник и привели сквер в порядок. Однако вскоре шквалистый ветер, нашедший на Нижний Тагил, повалил деревья и столбы в сквере. Упавшие деревья оборвали проходящую рядом линию электропередач.

 

Стоящий на входе в сквер памятник уцелел и никаких повреждений, нанесённых стихией, на нём не видно. Вокруг стойкого сооружения в несколько слоёв лежат поваленные деревья и мачты освещения.

 

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По всей видимости, придётся полностью восстанавливать озеленение сквера. Так как многие из деревьев обломаны почти под корень.

 

 

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Часть из них и вовсе выворочена с корнями.

 

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Сквер, где мы в прошлом году были, там надо делать реконструкцию. Сквера практически нет. Памятник не зацепило, он как стоял, так и стоит, а деревья лежат, -- доложил заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров.

 

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На заседании штаба ЧС сообщили его восстановлении «с нуля».

 

Будем делать. У нас в стадии проект поп-арт. Тем более, будем делать всё «с нуля», -- заявил Глава города Сергей Носов.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
д-р Фауст 06.06.2017 18:57:50 #
Автор уверен, что этот памятник на Пархоменко находится? Позорище какое-то...
 
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