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За убийство своей 3-месячной дочери житель Свердловской области может получить пожизненное заключение

6 июня 2017, 13:20Добавить новость
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В Богдановичском районе Свердловской области предстанет перед судом мужчина, убивший свою трехмесячную дочь. 

19 января 2016 года житель Богдановичского района находился в доме вместе со своей 3-месячной дочерью. Малышка лежала на диване и плакала, чем раздражала мужчину.

Чтобы прекратить плач ребенка, отец схватил свою малолетнюю дочь за ноги и с силой ударил об пол. От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело.

Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

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