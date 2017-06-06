Житель Верхней Салды потерял обе ноги в результате падения тополя из-за урагана

Это произошло в одном из старых районов Салды - на улице Народной стройки. По сообщению пресс-службы ведомства, там находится множество старых тополей.



Сейчас следователям предстоит оценить действия должностных лиц, которые ответственны за данную территорию и за своевременную ликвидацию насаждений для безопасности горожан.



В рамках расследования будет дана оценка степени тяжести вреда здоровью жителю Верхней Салды.



Напомним, в Нижнем Тагиле ураган унёс жизнь екатеринбуржца, еще девять тагильчан пострадали, среди них - маленькая девочка.

Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017