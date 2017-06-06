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Новости Нижнего Тагила

Житель Верхней Салды потерял обе ноги в результате падения тополя из-за урагана

6 июня 2017, 07:30Добавить новость
больница,здоровье,медицина,Россия,Свердловская область,травма,Верхняя Салда,перелом
В Верхней Салде 42-летний мужчина получил открытые переломы обеих ног из-за падения тополя во время урагана. Позже в больнице конечности жителю Салды пришлось ампутировать. По факту причинения человеку тяжких увечий проводится доследственная проверка.

Это произошло в одном из старых районов Салды - на улице Народной стройки. По сообщению пресс-службы ведомства, там находится множество старых тополей.

Сейчас следователям предстоит оценить действия должностных лиц, которые ответственны за данную территорию и за своевременную ликвидацию насаждений для безопасности горожан.

В рамках расследования будет дана оценка степени тяжести вреда здоровью жителю Верхней Салды.

Напомним, в Нижнем Тагиле ураган унёс жизнь екатеринбуржца, еще девять тагильчан пострадали, среди них - маленькая девочка.

 

Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

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