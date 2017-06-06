Житель Верхней Салды потерял обе ноги в результате падения тополя из-за урагана

В Верхней Салде 42-летний мужчина получил открытые переломы обеих ног из-за падения тополя во время урагана. Позже в больнице конечности жителю Салды пришлось ампутировать. По факту причинения человеку тяжких увечий проводится доследственная проверка.
Это произошло в одном из старых районов Салды - на улице Народной стройки. По сообщению пресс-службы ведомства, там находится множество старых тополей.
Сейчас следователям предстоит оценить действия должностных лиц, которые ответственны за данную территорию и за своевременную ликвидацию насаждений для безопасности горожан.
В рамках расследования будет дана оценка степени тяжести вреда здоровью жителю Верхней Салды.
Напомним, в Нижнем Тагиле ураган унёс жизнь екатеринбуржца, еще девять тагильчан пострадали, среди них - маленькая девочка.