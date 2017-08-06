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Новости Нижнего Тагила

78 человек были взяты в заложники пациентом психбольницы во Львове (ФОТО)

6 августа 2017, 14:00Добавить новость
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Во Львове в больнице для психически нездоровых людей пациент взял в заложники 78 человек.

Мужчина заперся в комнате с группой людей, которых насильно там удерживал, угрожая осколками стекла. 10 человек получили колото-резаные ранения.

В психбольнице мужчина находился после убийства собственного отца. Пациенту был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения».

На место ЧП была вызвана полиция. Правоохранители пытались вести с буйным пациентом переговоры. После того, как стало ясно, что больной не пойдет на контакт, начался штурм.

Во время штурма пострадали 5 правоохранителей, однако пациента удалось обезвредить, пишет 360 ТВ.

 

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Фото: Апостроф

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