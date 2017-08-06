16-летняя девушка пострадала в результате столкновения четырёх автомобилей под Нижним Тагилом (ФОТО, ВИДЕО)

Днём 5 августа сразу 4 автомобиля столкнулись в селе Николо-Павловское.



Череда ДТП началась после того, как автомобиль «ГАЗ-3302» совершил наезд на остановившийся впереди «Nissan Sirena». В свою очередь «Nissan» от столкновения отбросило на стоявшую впереди машину «Toyota Avensis». «Toyota» завершила серию столкновений, врезавшись в автомобиль «ЛАДА-219050».



В результате ДТП пострадавшие оказались среди пассажиров каждого автомобиля. 16-летняя девушка, пассажирка «Toyota Avensis», госпитализирована с ушибом позвоночника. 29-летняя пассажирка «Nissan Sirena» с переломом среднего пальца правой кисти и ушибом левого плеча отправлена домой.



Шестимесячный младенец, находившийся в автомобиле «Nissan Sirena» и 7-летний мальчик из машины «Toyota Avensis» не пострадали, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.



Сотрудники ГИБДД на данный момент проверяют все обстоятельства аварии и выясняют степень вины участников.



Фото: Отдел пропаганды ГИБДД





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