Глава ЖСК «Западный» угрожал пистолетом жителю Екатеринбурга

Жильцы ЖСК «Западный» жалуются, что директор жилищного комплекса наставлял на недовольных пистолет. В качестве подтверждения своих слов они выложили в сеть видео, снятое свидетелями происшествия.

Автор видео, заливший ролик в сеть, сообщает, что после конфликта во двор дома приехали сотрудники полиции. Им он показал снятое видео. Вскоре, по неизвестным причинам у него в квартире был отключен газ. Свидетель отмечает, что такое происходит со всеми жильцами жилого комплекса. Он также сообщает, что и на него директор кооператива Михеев наставлял пистолет. Причем делал это в присутствии матери свидетеля, его юриста, а также юриста самого Михеева. В данный момент автор ролика готовит заявление в полицию.

На обвинения Владимир Михеев сообщил сайту Ura.ru, что это была лишь самооборона, а пистолет был пневматическим. Как он сообщает, жители жарили шашлыки во дворе комплекса, что было запрещено. Охранникам ЖСК они сообщили, что разрешение жарить шашлыки дал лично Михеев. В связи с этим глава ЖСК сам приехал на место событий.

Владелец мангала свою неправоту признал, однако вскоре появился человек в красных шортах, который начал вести себя агрессивно. Он уронил Михеева на землю, а тот, защищаясь, достал свой пневматический пистолет.

Как сообщает ГУ МВД России по Екатеринбургу, по информации, опубликованной в СМИ ведется проверка. Сотрудники полиции проверят все обстоятельства произошедших событий, изучат съемку камер наблюдения и опросят обе стороны конфликта.