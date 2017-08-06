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Новорожденный ребенок в пакете был найден на улице в Екатеринбурге

6 августа 2017, 15:00Добавить новость
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В Екатеринбурге 6 августа на улице нашли завернутого в пакет новорожденного ребенка.

На улице ребенка в пакете обнаружил мужчина, который позвонил в скорую помощь, а те, в свою очередь, сообщили о находке в полицию.

На место находки выехали оперативники и следователи. Медработники доставили ребенка в больницу. Малыш жив, о его состоянии станет известно после обследования.

Личность сообщившего о находке мужчины не установлена. Пока неизвестно является ли он причастным к инциденту. Проводится опрос свидетелей, направленный на установление родителей новорожденного, пишет Е1

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