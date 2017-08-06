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Новости Нижнего Тагила

Водитель иномарки разбил патрульную машину и сбил сотрудника ГИБДД во время погони в Екатеринбурге (ВИДЕО)

6 августа 2017, 13:35Добавить новость
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Утром 6 августа в Екатеринбурге произошла погоня сотрудников ГИБДД за неадекватным водителем. Недалеко от УРФУ неизвестный на автомобиле марки Opel устроил гонки с полицией.

Автоинспекторы долго гонялись за автолихачем. Он долго удирал от полиции, а во время «ночной гонки» разбил патрульную машину и сбил одного сотрудника ГИБДД.

 

Как рассказала одна из свидетельниц сайту E1.ru, поначалу неадекватный водитель ехал по встречной полосе. Затем он приехал на площадь УРФУ, где начал совершать круги. Во время таких маневров он разбил одну из патрульных машин, которые за ним гонялись. Через какое-то время он сбил автоинспектора – тот пробегал перед машиной свидетельницы происшествия. Неизвестно, пострадал ли сотрудник, однако сообщается, что он смог сесть в патрульное авто.

 

Закончилось все тем, автомобиль лихача въехал в бордюр около киоска, где застрял. В этот момент сотрудники полиции подбежали к Opel, вытащили из него водителя и скрутили его.

 

Позже авто задержанного лихача увез эвакуатор.

 

Видео: E1.ru
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