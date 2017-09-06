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Новости Нижнего Тагила

26-летний тагильчанин разыскивается по подозрению в разбойном нападении на девушку (ФОТО)

6 сентября 2017, 06:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле накануне задержали молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на девушку. Однако в розыске находится еще один злоумышленник.

Накануне в полицию по телефону обратилась 24-летняя девушка, которая сообщила о нападении на неё в собственной квартире по пр.Строителей. Она рассказала, что за день до звонка в её квартиру ворвались четверо злоумышленников в медицинских масках. Угрожая пистолетом, они выманили драгоценности и 15 тысяч рублей. Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей.

За дело взялись полицейские: было возбуждено уголовное дело. Они установили, что прохожие видели, как из подъезда примерно в 22:40 выбегали, вероятно, подозреваемые. А девушка сообщила, что один из грабителей был похож на её знакомого. Его причастность позже подтвердилась.


В ходе мероприятий по поиску преступников были установлены и другие причастные тагильчане. Трое из них был задержаны на утро после обращения пострадавшей в полицию. Сейчас им грозит до 12 лет тюрьмы.

Сейчас разыскивают основного подозреваемого. Это 26-летний местный житель Виктор Куликов. Он ранее уже был судим, за грабежи в том числе. Два года назад он покинул места лишения свободы, передает пресс-служба полиции.

Подмечено, что в соцсетях молодой человек размещает фото с пистолетом в руках, в отделе полиции и в спецавтомобиле правоохранителей.

 

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Любую информацию о его месторасположении нужно сообщать по номеру 02, либо напрямую в отдел полиции №16 – 8(3435) 97-64-02.

 

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