56-летняя жительница Тюмени будет осуждена за убийство кошки и котенка

«Мейн-кун», чтобы отомстить соседке. Она предстанет перед судом.

Жительница Тюмени будет осуждена за жестокое обращение с животными. 56-летняя женщина, по версии прокуратуры, выбросила котенка и кошку породы «Мейн-кун» с балкона, после чего животные скончались.





Инцидент произошел 2 мая 2017 года. Обвиняемая в нетрезвом состоянии поссорилась с соседкой. Позже она заметила, как из соседской квартиры выбежали кошка и котенок. Женщина взяла животных и выбросила с 7 этажа.





Свидетелями происшествия стали дети, которые играли в это время во дворе дома. Кошка и котенок на их глазах погибли. По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело, материалы находятся в суде. По данной статье женщине может грозить штраф 80 000 рублей или 360 часов обязательных работ, 1 год исправительных работ или ограничение свободы на год, пишет интернет-газета Znak.





Напомним, случаи жестокого обращения с животными в последнее время участились. Полицейские Нижнего Тагила готовы штрафовать и арестовывать за подобные преступления.