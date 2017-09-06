63-летний мужчина погиб при пожаре в коллективном саду под Нижним Тагилом

Вечером 5 сентября в коллективном саду № 4а НТМК на Капасихе сгорел садовый дом. В результате происшествия скончался 63-летний мужчина. Пенсионер уехал в сад после конфликта с женой.



Возгорание заметил сосед. Он незамедлительно вызвал пожарных и сам попытался вытащить хозяина дома из огня через окно. Однако спасти пенсионера мужчине не удалось.



К приезду пожарных машин сгорела кровля и перекрытие дома, огнем было уничтожено имущество внутри помещения. В борьбе с огнем принимали участие 9 пожарных и 4 единицы спецтехники. Потушить возгорание удалось около 9 часов вечера, пишет ОНД и ПР города Нижний Тагил.



Было установлено, что пожар начался из-за эксплуатации электроплитки с открытой спиралью. Использование подобных приборов было запрещено из-за нарушения правил пожарной безопасности еще в 90-е годы. Кроме того, соседи отметили, что мужчина злоупотреблял алкоголем.