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Новости Нижнего Тагила

63-летний мужчина погиб при пожаре в коллективном саду под Нижним Тагилом

6 сентября 2017, 12:30Добавить новость
алкоголь,Нижний Тагил,НТМК,пожар,пожарные,происшествие,смерть,Капасиха
В коллективном саду на Капасихе сгорел частный дом. В пожаре погиб пенсионер.

Вечером 5 сентября в коллективном саду № 4а НТМК на Капасихе сгорел садовый дом. В результате происшествия скончался 63-летний мужчина. Пенсионер уехал в сад после конфликта с женой.

Возгорание заметил сосед. Он незамедлительно вызвал пожарных и сам попытался вытащить хозяина дома из огня через окно. Однако спасти пенсионера мужчине не удалось.

К приезду пожарных машин сгорела кровля и перекрытие дома, огнем было уничтожено имущество внутри помещения. В борьбе с огнем принимали участие 9 пожарных и 4 единицы спецтехники. Потушить возгорание удалось около 9 часов вечера, пишет ОНД и ПР города Нижний Тагил.

Было установлено, что пожар начался из-за эксплуатации электроплитки с открытой спиралью. Использование подобных приборов было запрещено из-за нарушения правил пожарной безопасности еще в 90-е годы. Кроме того, соседи отметили, что мужчина злоупотреблял алкоголем.

 
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