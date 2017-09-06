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Новости Нижнего Тагила

Директор школы в Ивантеевке был предупрежден о нападении подростка на учительницу

6 сентября 2017, 20:15Добавить новость
больница,происшествие,ребенок,Россия,травма,школа,школьники,Московская область
9-классник, совершивший 5 сентября нападение на учительницу в одной из школ Подмосковья, не скрывал своих намерений.

Одноклассники подростка, напавшего на учительницу в Ивантеевке Московской области, заранее предупреждали директора школы о подготовке нападения. Однако никто им не поверил, и никаких мер не было принято. Напомним, инцидент произошел 5 сентября: подросток ударил топором учительницу по голове и выстрелил в нее из пневматики.

 

Омбудсмен по работе с детьми Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что 9-классник пытался обнародовать предстоящее нападение. Мальчик делился своими планами со сверстниками и опубликовывал соответствующие посты в социальных сетях. Оружие, при помощи которого подросток совершил преступление, подарили ему родители.

 

Психолог, которая работала с мальчиком, не замечала у него психических отклонений. Сейчас нападавший прошел психологическую экспертизу, позже будут установлены ее результаты, пишет газета Известия.

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