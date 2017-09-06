| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржец проник в чужой автомобиль и сгорел там заживо (ФОТО)

6 сентября 2017, 11:00Добавить новость
авто,автопроисшествия,Екатеринбург,пожар,пожарные,полиция,смерть,ЧП

6 сентября поздним вечером в Екатеринбурге сгорел автомобиль ВАЗ с человеком внутри. Пожар заметили прохожие и позвонили в службу спасения. 

Очевидцы не предполагали, что внутри ТС может находиться человек. Об этом стало известно, когда подбежали двое пьяных мужчин и стали кричать, что там остался «Бобёр», вероятно, это прозвище погибшего.

В попытке спасти товарища они открыли дверь машины, от чего пламя вспыхнуло еще сильнее, и спасти мужчину не удалось. Оказать помощь пытались проезжавшие мимо автовладельцы, но справиться с огнем смогли только пожарные.

Вскоре на месте ЧП появился пожилой мужчина, оказалось, что он является владельцем авто. Он пояснил, что машина была неисправна, и он уже год ей не пользовался. В автомобиле было разбито стекло, возможно, именно так погибший проник в автомобиль.

Причину пожара установят правоохранители. Опознать труп пока не удалось из-за сильного повреждения огнем.


авто,автопроисшествия,Екатеринбург,пожар,пожарные,полиция,смерть,ЧПавто,автопроисшествия,Екатеринбург,пожар,пожарные,полиция,смерть,ЧПавто,автопроисшествия,Екатеринбург,пожар,пожарные,полиция,смерть,ЧП

Фото: Е1

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Труп мужчины был найден в сгоревшем автомобиле в Екатеринбурге
14 августа, 12:30
0 1
Крупное ДТП произошло на трассе под Екатеринбургом: одна машина охвачена пламенем, слышны взрывы (ФОТО)
9 августа, 13:40
0 4
1
Водитель на угнанном авто попал в аварию и погиб под Екатеринбургом (ФОТО)
8 августа, 07:00
2 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 229
Подписаться на новости