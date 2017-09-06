Екатеринбуржец проник в чужой автомобиль и сгорел там заживо (ФОТО)

6 сентября поздним вечером в Екатеринбурге сгорел автомобиль ВАЗ с человеком внутри. Пожар заметили прохожие и позвонили в службу спасения.

Очевидцы не предполагали, что внутри ТС может находиться человек. Об этом стало известно, когда подбежали двое пьяных мужчин и стали кричать, что там остался «Бобёр», вероятно, это прозвище погибшего.





В попытке спасти товарища они открыли дверь машины, от чего пламя вспыхнуло еще сильнее, и спасти мужчину не удалось. Оказать помощь пытались проезжавшие мимо автовладельцы, но справиться с огнем смогли только пожарные.





Вскоре на месте ЧП появился пожилой мужчина, оказалось, что он является владельцем авто. Он пояснил, что машина была неисправна, и он уже год ей не пользовался. В автомобиле было разбито стекло, возможно, именно так погибший проник в автомобиль.





Причину пожара установят правоохранители. Опознать труп пока не удалось из-за сильного повреждения огнем.







Фото: Е1