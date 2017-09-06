Каннибал появился в Свердловской области: найден обглоданный труп женщины (ФОТО)

В городе Арамиль Свердловской области обнаружен труп женщины. У погибшей отрезана грудь и отсутствует мясо на ногах.

5 сентября в городе Арамиль местные жители обнаружили обезображенный женский труп. Личность женщины не установлена. По данным очевидцев, на вид ей было от 30 до 35 лет.

Погибшая была полностью раздета, на руки надеты мусорные пакеты. В социальных сетях местные жители обсуждают фото, на котором видно, что между ступнями и коленями полностью срезано мясо. Очевидцы утверждают также, что у женщины была отрезана грудь. В городе распространяются слухи о появлении каннибала, девушек призывают не выходить вечером из дома.

Однако следствие утверждает, что достоверность снимка не установлена. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Сейчас проводятся розыскные мероприятия по поимке подозреваемых, пишет Rupolit.net.





Фото: Rupolit.net