Щенков закопали заживо: в цехе ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле избавились от собаки и приплода

Об убийстве животных в углеподготовительном цехе коксохимического производства ЕВРАЗ в социальных сетях сообщили работники предприятия в Нижнем Тагиле.

По словам рабочих, недавно ощенившуюся живущую на предприятии собаку начальник цеха приказал усыпить, а её щенков закопать заживо. Когда рабочие цеха отказались исполнять приказ, щенков закопал лично начальник смены.

1 сентября на коксохимическом производстве НТМК мы столкнулись с проявлением человеческой жестокости! Живущая на территории Коксохима всеобщая любимица-собака ощенилась. Место же для щенков она выбрала недалеко от вагоноопрокидывателя углеподготовительного цеха. Узнав об этом, начальник цеха распорядился усыпить собаку, но главное в том, что оставшихся без мамы щенков он решил закопать заживо. После того как все работники отказались ему в этом помогать, он поручил это начальнику смены, который и закопал беззащитных скулящих щенков! К слову, хабаровские школьницы за жестокое убийство животных получили по 4 года реального срока, -- рассказала пользовательница социальных сетей Татьяна В.

По информации портала TagilCity.ru, руководителем цеха является Панкратов Владимир Юрьевич. В день инцидента в цеху работала бригада №1.



В полиции Нижнего Тагила пока никак не прокомментировали инцидент, поскольку заявлений от граждан не поступало.

Пресс-служба ЕВРАЗ в Нижнем Тагиле рассказала журналистам TagilCity.ru, что на предприятии проверятся правдивость истории:

Достоверность и правдивость данной истории сейчас проверяется.

Напомним, в середине августа интернет шокировала история подростков из Кинеля, которые вместе с 7-летней девочкой в прямом эфире транслировали жестокое убийство котёнка.