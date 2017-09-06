Водитель из Нижнего Тагила сбил собаку и оставил её умирать у дороги (ФОТО)

6 сентября автомобиль ВАЗ сбил собаку на повороте в сторону Новой Кушвы. Очевидец по имени Марина рассказала, что она ехала с работы из Алтайского микрорайона. У поворота в сторону 25 квартала дорогу перебегала собака. Ехавший впереди автомобиль не сбросил скорости и сбил её. От удара животное подлетело в воздух и упало на обочину.



Марина выбежала из машины, чтобы помочь собаке. Она лежала в кустах у обочины, скулила и хотела уползти. Женщина попыталась обратиться в ветеринарную клинику за советом, но пока искала контакты, увидела, что собаке удалось подняться и уползти вдоль обочины.



Автомобиль, сбивший собаку, остановился спустя несколько километров. По словам других очевидцев, водитель вышел из салона только для того, чтобы проверить состояние фар после столкновения с собакой.

Эта машина, которая сбила собаку, остановилась, оказывается, посмотреть ФАРУ, она у него сильно разбилась об собаку. Поглядел и поехал. Водитель ЛАДА 2108 или 2109, серебристая. Номер 903. Ни совести, ни жалости. Можно было чуть притормозить, несколько секунд, на трассе машин было мало! Больше я не знаю, как это описать., -- рассказала Марина в одном из сообществ Вконтакте.

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