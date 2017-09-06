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Новости Нижнего Тагила

Водитель из Нижнего Тагила сбил собаку и оставил её умирать у дороги (ФОТО)

6 сентября 2017, 22:05Добавить новость
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Машина, следовавшая по дороге с Алтайского микрорайона в сторону Новой Кушвы, сбила собаку, которая перебегала дорогу. Животное бросили на обочине, а водитель остановил автомобиль спустя несколько километров только для того, чтобы проверить остались ли целыми фары.

6 сентября автомобиль ВАЗ сбил собаку на повороте в сторону Новой Кушвы. Очевидец по имени Марина рассказала, что она ехала с работы из Алтайского микрорайона. У поворота в сторону 25 квартала дорогу перебегала собака. Ехавший впереди автомобиль не сбросил скорости и сбил её. От удара животное подлетело в воздух и упало на обочину.

Марина выбежала из машины, чтобы помочь собаке. Она лежала в кустах у обочины, скулила и хотела уползти. Женщина попыталась обратиться в ветеринарную клинику за советом, но пока искала контакты, увидела, что собаке удалось подняться и уползти вдоль обочины.

Автомобиль, сбивший собаку, остановился спустя несколько километров. По словам других очевидцев, водитель вышел из салона только для того, чтобы проверить состояние фар после столкновения с собакой.

 

Эта машина, которая сбила собаку, остановилась, оказывается, посмотреть ФАРУ, она у него сильно разбилась об собаку. Поглядел и поехал. Водитель ЛАДА 2108 или 2109, серебристая. Номер 903. Ни совести, ни жалости. Можно было чуть притормозить, несколько секунд, на трассе машин было мало! Больше я не знаю, как это описать., -- рассказала Марина в одном из сообществ Вконтакте.

 

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1 сентября, в цехе ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле начальник смены закопал живьём новорожденных щенков.

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Комментарии (1)
Эдуард Рыбаков 06.09.2017 22:15:30 #
Интересно, а что он должен был сделать?
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