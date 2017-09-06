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Новости Нижнего Тагила

Житель Екатеринбурга обвиняется в изнасиловании школьницы

6 сентября 2017, 14:30Добавить новость
Екатеринбург,криминал,насилие,полиция,происшествие,ребенок,суд,уголовное дело

В Екатеринбурге предъявлено обвинение местному жителю, который, по версии следствия, изнасиловал девочку.

Известно, что 8 августа мужчина приметил на улице девочку 2005 г.р. и проследил за ней с целью совершить надругательство. Улучив момент, он, путем угроз, затащил ребенка в гаражи, где совершил над ней насилие. Затем злоумышленник скрылся, а потерпевшая обратилась за помощью к женщине на улице. Та позвонила в полицию.

Подозреваемого удалось задержать через 6 дней. Сейчас правоохранители собирают доказательную базу для передачи материалов дела в суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.

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