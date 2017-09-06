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Новости Нижнего Тагила

Житель Первоуральска напал на патрульную машину ДПС

6 сентября 2017, 23:05Добавить новость
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Наряд ДПС Первоуральска остановил автомобиль, владелец которого не имел водительского удостоверения. При попытке составить протокол мужчина набросился на патрульную машину и нанёс ей повреждения.

Ночью 6 сентября сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который ехал с превышением скорости. Инспекторы увидели, что владелец находится в состоянии алкогольного опьянения и не имеет при себе водительского удостоверения.

Водителя попросили пройти в салон патрульного автомобиля для составления протокола. Мужчина отказался, после чего сотрудники полиции применили физическую силу. При приближении к машине ДПС водитель несколько раз ударил её. У полицейского автомобиля разбито лобовое стекло и помято крыло.

После задержания буйного водителя полицейские установили, что водительского удостоверения у него нет вовсе, к тому же он несколько раз привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Вдобавок, ранее мужчина отбыл 4 года в тюрьме за разбойное нападение.


На данный момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного и административного дела, передаёт Znak.com. Водителю хотят предъявить обвинения по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и по статье 19.3 КоАП РФ «Невыполнение законных требований сотрудника полиции».

 

 

 
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