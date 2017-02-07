Автоледи на Opel устроила массовое ДТП с участием автобуса, фуры и грузовика под Екатеринбургом (ФОТО)

Дорожные полицейские установили, что женщина на Opel Corsa, не справившись с управлением при обгоне фуры Renault, задела большегруз, из-за чего у него лопнуло колесо. Затем фуру вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Volvo и автобусом.





Виновница ДТП получила серьезную травму головы, сотрясение мозга и закрытый перелом голени. Пассажир Opel был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и травмой позвоночника. Кроме того, восемь человек в автобусе также были направлены к медикам. Известно, что несовершеннолетняя пассажирка получила ушиб грудной клетки. Водители большегрузов не пострадали.