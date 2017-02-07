Автомобиль загорелся на проезжей части в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

Сегодня, 7 февраля, произошло возгорания автомобиля на проезжей части около дома №45 по проспекту Мира в Нижнем Тагиле.
Очевидцы приступили к тушению с помощью подручных средств сразу после появления огня, -- рассказал редакции TagilCity.ru проезжавший автомобилист.
Вскоре на место происшествия прибыли пожарные.
Проезжавшая мимо тагильчанка сообщила, что возгорание произошло от электропроводки автомобиля.
В отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила для предупреждения аналогичных происшествий порекомендовали выполнять следующие меры предосторожности:
- Иметь в автомобиле исправный огнетушитель с неистекшим сроком годности;
- Своевременно следить за исправностью электропроводки автомобиля;
- Соблюдать режим курения в автомобиле, так как бензин чрезвычайно огнеопасен.
Официальных данных о причине возгорания на данный момент не имеется.