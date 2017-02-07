Автомобиль загорелся на проезжей части в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

Очевидцы приступили к тушению с помощью подручных средств сразу после появления огня, -- рассказал редакции TagilCity.ru проезжавший автомобилист.



Вскоре на место происшествия прибыли пожарные.





Проезжавшая мимо тагильчанка сообщила, что возгорание произошло от электропроводки автомобиля.







В отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила для предупреждения аналогичных происшествий порекомендовали выполнять следующие меры предосторожности:





Иметь в автомобиле исправный огнетушитель с неистекшим сроком годности;

Своевременно следить за исправностью электропроводки автомобиля;

Соблюдать режим курения в автомобиле, так как бензин чрезвычайно огнеопасен.



Официальных данных о причине возгорания на данный момент не имеется.



