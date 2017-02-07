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Новости Нижнего Тагила

Автомобиль загорелся на проезжей части в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

7 февраля 2017, 17:20Добавить новость
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Сегодня, 7 февраля, произошло возгорания автомобиля на проезжей части около дома №45 по проспекту Мира в Нижнем Тагиле.

Очевидцы приступили к тушению с помощью подручных средств сразу после появления огня, -- рассказал редакции TagilCity.ru проезжавший автомобилист.


Вскоре на место происшествия прибыли пожарные.

Проезжавшая мимо тагильчанка сообщила, что возгорание произошло от электропроводки автомобиля.


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В отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила для предупреждения аналогичных происшествий порекомендовали выполнять следующие меры предосторожности:

  • Иметь в автомобиле исправный огнетушитель с неистекшим сроком годности;
  • Своевременно следить за исправностью электропроводки автомобиля;
  • Соблюдать режим курения в автомобиле, так как бензин чрезвычайно огнеопасен.


Официальных данных о причине возгорания на данный момент не имеется.

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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