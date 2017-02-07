Два автомобиля столкнулись на перекрёстке у Демидовской дачи в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Сегодня, 7 февраля, днём произошло столкновение ВАЗ-2115 темно-зелёного цвета с чёрной иномаркой.
Авария случилась на пересечении улиц Заводская, Октябрьской революции и Красногвардейская в Нижнем Тагиле. Место происшествия огорожено знаками аварийной остановки. Пострадавшие автомобили не создают серьезных помех для движения через перекрёсток.
У ВАЗа повреждена передняя часть автомобиля, смят капот, -- сообщил редакции TagilCity.ru очевидец.
О наличии пострадавших на данный момент не известно. Официальных данных от службы ГИБДД предоставлено не было. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники госавтоинспекции.