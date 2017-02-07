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Новости Нижнего Тагила

Фигурант дела о покушении на убийство на генерал-майора УВД Екатеринбурга предстанет перед судом за пособничество

7 февраля 2017, 14:20Добавить новость
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Игорь Казаков, водитель обвиняемого в покушении на генерал-майора УВД г. Екатеринбурга, обвиняется в пособничестве в совершении нескольких преступлений совместно с Олегом Дудко, сообщает «Уралинформбюро»

19 февраля 2016 года в бывшего главу УВД Екатеринбурга стреляли. Инцидент произошел, когда генерал-майор Борис Тимоненко вышел из дома. Выстрел был произведен точно в голову.

Стрелявшим оказался подчиненный Тимоненко – Олег Дудко. Оказывается, он затаил обиду на начальника еще 15 лет назад. После совершения преступления Дудко со своим водителем Казаковым уехали с места преступления. Тимоненко выжил благодаря экстренной операции.

Как выяснилось позднее в ходе следствия, злоумышленники Дудко и Казаков и ранее совершали преступления вместе. Одно из них – поджог автомобиля. У Дудко возник конфликт с исполнительным директором одного из уральских предприятий. Позднее у ее мужа был сожжен автомобиль. Поджег его Олег Дудко, а Игорь Казаков привез его на место преступления и все видел, не препятствуя совершению поджога.

В отношении водителя-соучастника возбуждено уголовное дело в связи с пособничеством в покушении на убийство, уничтожении чужого имущества и хранении наркотиков. Расследование продолжается. 

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